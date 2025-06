Porto Alegre recebe corrida noturna de bicicletas; veja cronograma, valores e como se inscrever

Prova será realizada no Parque Harmonia, em Porto Alegre.

Porto Alegre vai receber, no próximo sábado (28), uma corrida noturna de bicicletas que terá cinco categorias. A 1ª Criterium Harmonia será realizada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, com concentração às 17h e a primeira largada programada para 18h30min.