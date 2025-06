Por que Sergio Ramos foi parar no Monterrey e quanto ele recebe no clube que empatou com a Inter de Milão

Sergio Ramos foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador da partida. STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ícone do Real Madrid e da seleção espanhola, Sergio Ramos foi escolhido o craque da partida entre Monterrey e Inter de Milão, nesta terça-feira (17), pelo Mundial de Clubes. Ele fez o primeiro gol da partida no Rose Bowl, que terminou empatada em 1 a 1.

Mas como o histórico jogador espanhol foi parar no futebol do México? Como é o seu contrato por lá? Abaixo, Zero Hora ajuda a explicar essas e outras curiosidades que podem surgir após o gol do craque na primeira rodada do Grupo E do Mundial.

"Oportunidade de equilíbrio em tudo"

O Monterrey surpreendeu muitos ao anunciar o zagueiro em fevereiro deste ano. Livre no mercado desde sua saída do Sevilla, em meados de 2024, reforçou a equipe mexicana justamente pensando na disputa do Mundial de Clubes.

Em sua chegada, Sergio Ramos revelou:

— Estou muito familiarizado com a cultura porque tenho muitos bons amigos no México, visito o país há muitos anos e, bem, era um mercado, um país que me atraiu muito

— Acho que o Rayados (apelido do clube) me oferece essa oportunidade de equilíbrio em tudo o que buscávamos, algo que ninguém mais havia me oferecido. Um equilíbrio no mercado, no campo, na cidade de Monterrey e na torcida, de quem todos falam muito bem — completou.

Velhos conhecidos

Além do que o defensor citou, certamente serviu de motivação para eles reencontrar velhos amigos, com quem jogou na Espanha: os meio-campistas Óliver Torres, Sergio Canales e Ocampos.

Modelo de contrato e números até então

Além do salário líquido de US$ 4 milhões (em torno de R$ 23 milhões), o espanhol incluiu mais alguns bônus financeiros no acordo por metas atingidas, como número de jogos e gols, de acordo com o jornal Record México e o portal 365scores.

Ao marcar contra a Inter, além de faturar mais alguns milhões para sua conta, Sergio Ramos chegou a uma média de um gol a cada duas partidas pelo Monterrey. São cinco gols em 10 partidas até aqui.

As "cláusulas" no contrato de Sergio Ramos com o Monterrey

Salário líquido de US$ 4 milhões (R$ 23,1 milhões);

Bônus a cada jogo como capitão ou titular;

Bônus a cada gol ou assistência;

Bônus a cada jogo disputado pelo Mundial de Clubes de 2025 ;

; 2% do valor de cada camisa comercializada com seu nome e número;

Direitos de imagens;

Liberdade de fechar qualquer acordo comercial pessoal;

Segurança para ele e a família durante a estadia no México.

Produção: Léo Bender