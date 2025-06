Por que os técnicos argentinos fazem mais sucesso? Assista ao podcast

Diego Simeone é o técnico do Atlético de Madrid desde 2011.

Qual o segredo dos técnicos argentinos? Por que eles fazem mais sucesso? Das 10 seleções que disputam as Eliminatórias Sul-Americanas, oito são comandadas por treinadores do país vizinho.

O novo episódio do Mapa da Copa falou sobre os principais nomes de profissionais argentinos no mercado, além de destacar a tradição hermana na formação de técnicos por meio dos cursos da Associação do Futebol Argentino (AFA).