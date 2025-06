Por que o Mundial de Clubes deste ano será o maior da história? Entenda

Maior novidade do calendário do futebol nos últimos anos, o repaginado Mundial de Clubes da Fifa começa neste sábado, nos Estados Unidos. E será o maior campeonato do gênero na história do futebol mundial. Pela primeira vez, o Mundial contará com 32 times. A competição será realizada a cada quatro anos e os participantes estão divididos em oito grupos de quatro equipes cada.