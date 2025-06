Por que Barcelona e Liverpool estão fora do Mundial de Clubes? E como o RB Salzburg se classificou?

Barcelona ficou atrás do Atlético de Madrid no ranking da Uefa. Josep Lago / AFP

A ausência de alguns dos gigantes europeus no Mundial de Clubes pode causar estranheza. Por que Liverpool e Barcelona, por exemplo, estão fora? Como que o menos tradicional RB Salzburg e até equipe amadora, como o Auckland City, participam? Abaixo, Zero Hora explica.

Qual o motivo da ausência de gigantes?

Mesmo sendo alguns dos maiores clubes do Velho Continente, Liverpool e Barcelona — assim como outros tantos — estão fora do Mundial por uma regra da Fifa, que limita o número de participantes por país a dois, a menos que o time tenha sido campeão continental nos últimos quatro anos.

É por isso, por exemplo, que o Brasil conta com quatro times na competição, todos vencedores da Copa Libertadores no período de classificação à Copa de Clubes: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

No caso da Europa, três times ganharam a Champions League no último quadriênio: Chelsea (2021), Manchester City (2023) e Real Madrid (2022 e 2024). Os outros classificados saíram, de acordo com o regulamento, do ranking da Uefa.

Foi a aplicação do limite das vagas que catapultou o RB Salzburg da 18ª colocação no ranking para se juntar aos badalados participantes do torneio. Liverpool (oitavo do ranking), RB Leipzig (11º) e Barcelona (12º) foram as vítimas da cota de dois times por país.

Situação na Inglaterra

Chelsea e Manchester City "barraram" a ida do Liverpool. Com duas vagas preenchidas pelo país, os Reds ficaram de fora devido a essa restrição.

Situação na Espanha

O Barcelona, por sua vez, passou a temporada 2023/24 brigando ponto a ponto com o Atlético de Madrid pela segunda vaga espanhola no ranking da Uefa — a primeira vaga já tinha dono: o Real com a conquista da Champions League de 2022.

Para superar o Atlético, o Barcelona precisava terminar à frente do rival na Champions League. Porém, ambos foram eliminados nas quartas. Resultado: Atlético classificado ao Mundial em 10º no ranking da Uefa, e Barcelona, 12º, fora da competição.

E o Ajax?

O RB Salzburg superou o tetracampeão europeu Ajax por um ponto no ranking da Uefa. Ambos caíram nas oitavas de final em 2021/22 e foram eliminados na fase de grupos em 2020/21 e 2022/23.