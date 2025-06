Por que Abel recusou salário 3 vezes maior de ex-clube de Neymar para seguir no Palmeiras

Abel Ferreira recusou a proposta para comandar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para permanecer no Palmeiras. O ex-clube de Neymar ofereceu para o treinador português cerca de 20 milhões de euros (R$ 128,6 mi), aproximadamente três vezes mais do que os 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) que ele recebe no Brasil. A informação foi divulgada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo Estadão.

A proposta sequer chegou ao Palmeiras. O empresário do treinador, Hugo Cajuda, conversou com os árabes e informou a recusa do técnico português. Abel não deseja sair do clube neste momento, especialmente às vésperas do Mundial da Fifa, e quer cumprir o contrato, que se encerra em dezembro.

O português também entende que, caso deixe o Palmeiras, como já sinalizou a possibilidade, poderia se arranjar em um mercado mais importante e competitivo que o futebol da Arábia Saudita. Ele completa cinco anos à frente do time alviverde em outubro.

O Al Hilal busca um substituto para Jorge Jesus, demitido no mês passado. O clube saudita corre contra o tempo para finalizar a preparação para o Mundial já com o novo treinador. O mais cotado para assumir o cargo é o italiano Simone Inzaghi, que deixou a Inter de Milão após a derrota na final da Champions League para o Paris Saint-Germain.

Essa não é a primeira vez que Abel Ferreira é especulado no futebol do Oriente Médio. Em 2023, o treinador assinou um pré-contrato com o Al-Sadd, do Catar, mas a negociação não foi para frente após ele trazer a família para morar com ele no Brasil. O português foi acionado na Fifa por descumprir o acordo e o Palmeiras precisou pagar cerca de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) para encerrar a ação.

Ao logo do período à frente do time alviverde, Abel Ferreira também recebeu propostas de equipes asiáticas e times do segundo escalão da Europa. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deseja ampliar o vínculo com o treinador até o fim de 2027, quando encerra o seu segundo mandato à frente do clube.