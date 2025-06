Por onde anda William Pottker, ex-atacante do Inter 

Jogador veio para o clube em 2017 e passou quatro temporadas. André Ávila / Agencia RBS

Artilheiro do Brasileirão 2016 pelo Ponte Preta, William Pottker veio para ajudar o Inter a sair da Série B no ano seguinte e passou quatro temporadas no clube. A passagem do camisa 99 foi marcada por uma série lesões que o deixaram fora de campo por boa parte do tempo que esteve em Porto Alegre.

Atualmente, Pottker está no CRB, de Alagoas, depois de uma rápida passagem pelo Atlético-GO. O jogador chegou ao time goiano em janeiro deste ano e, no início de junho, assinou com os nordestinos. Nesta temporada, já foram três gols marcados e três assistências.

A negociação com o CRB foi rápida e pegou tanto o jogador quanto aos clubes de surpresa. Em entrevista à Galo TV, Pottker disse que a amizade com o técnico Eduardo Barroca, que o convidou para integrar a equipe, pesou na tomada da decisão. Ele foi liberado sem custos pelo Atlético-GO.

Pottker saiu do Inter em novembro de 2020. Ele foi para o Cruzeiro e, em troca, veio Maurício. Foram duas temporadas modestas em Minas Gerais até o empréstimo para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Depois, foi para o Avaí, para o Coritiba, e voltou ao clube catarinense em 2023, onde ficou até a venda para o Atlético-GO.

O Colorado foi o último time em que o atacante se destacou. Ele jogou 108 jogos, marcou 26 gols e deu 11 assistências. Em 10 momentos, esteve lesionado. Na maioria das vezes foram lesões musculares, mas também houve fraturas no nariz nesta lista.