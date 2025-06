Por dívidas, Arena do Cruzeiro vai a leilão; veja valores 

Estádio pertence ao Cruzeiro, de Cachoeirinha. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Arena do Cruzeiro foi a leilão e seu lance inicial é de R$ 15,8 milhões. O processo está foi aberto via internet (clique aqui) e segue até 25 de junho. Se o leilão não receber ofertas, uma segunda chamada será realizada com lance mínimo de R$ 7,9 milhões.

Além do estádio, também são leiloados dois terrenos localizados ao lado da arena, no bairro Águas Mortas, em Cachoeirinha. As ações que obrigaram a Arena do Cruzeiro a ser leiloada foram movidas por credores como ex-jogadores e a Fazenda Nacional, em execuções fiscais.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, o clube afirmou que foi pego de surpresa com a marcação do leilão. Entretanto, já acionou o departamento jurídico e espera resolver a questão em breve.

— Foi com surpresa que se recebeu a notícia de leilão, porque o clube estava desinformado dessa decisão judicial. Então, mesmo diante da surpresa, nós acionamos o departamento jurídico, que está lidando com o tema, e esperamos nas próximas horas ou nos próximos dias ter um resultado positivo, sendo reconhecidas as inconsistências que levaram a essa marcação de leilão — explicou Paulo Doering, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro.