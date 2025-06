Polícia prende mais um torcedor do Atlético Nacional por morte de colombiano após jogo com o Inter

A Polícia Civil prendeu mais um torcedor do Atlético Nacional pelo homicídio de outro torcedor colombiano ocorrido na madrugada posterior à partida contra o Inter, no Beira-Rio. A reportagem apurou que se trata de Jhon Jairo Soto Ospina, o "Gordo Soto".

Jhon Jairo Soto Ospina, o "Gordo Soto", foi preso. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ele foi encontrado em São Bernardo do Campo e trazido para Porto Alegre em uma operação conjunta com as forças de segurança de São Paulo. Em seu país já tinha antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e posse de arma, e estava foragido.

Relembre o caso

O caso ocorreu em 11 de abril, logo depois do jogo da fase de grupos da Libertadores. Integrantes da organizada Los Piratas entraram em conflito na Cidade Baixa. Na briga, Alejandro Lopera Zuluaga, 27 anos, foi morto por Víctor Manuel Velásquez Cartagena. Gordo Soto e outros quatro torcedores agrediram Víctor logo na sequência. Ele ficou ferido, foi atendido, mas também não resistiu.

Dos cinco agressores, um deles, Jeferson Hernando Pamplona, 33 anos, já havia sido preso em flagrante tentando sair de Porto Alegre. Os outros conseguiram escapar.

Gordo Soto estava em São Bernardo do Campo, escondido. Ele foi capturado na casa onde estava morando.

Mandados de prisão

O diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Mario Souza, afirma que a Operação Cruz Andina encerra as investigações com o esclarecimento do caso. Os outros três torcedores estão com mandado de prisão expedidos.

— O trabalho em conjunto das Polícias Civis do Rio Grande do Sul e de São Paulo, da Brigada Militar e da Polícia Federal foi fundamental para a solução do caso. Agora as buscas continuarão pelos três foragidos restantes — explicou o delegado.

A operação

A Operação Andina teve início no domingo (15). A equipe saiu de Porto Alegre com duas viaturas, chegou na madrugada de segunda-feira (16) em São Paulo. Lá, fez os levantamentos do local e buscou informações. Na terça (17), em conjunto com a polícia paulista, efetuou a prisão. E voltou para o RS imediatamente, chegando na manhã desta quarta-feira (18).

— Trata-se de um sujeito conhecido pela violência em seu país, seus antecedentes são todos graves, vinha sendo procurado na Colômbia. Os agentes realizaram um excelente trabalho — afirmou o delegado Eric Dutra, titular da 2ª DP de Homicídios.