"Podíamos ter feito mais um ou dois gols", diz Abel Ferreira depois de vitória do Palmeiras sobre o Al Ahly 

Treinador celebrou com a torcida o triunfo no MetLife.

— Sabíamos que a desidratação ia ser maior, o cansaço ia aparecer mais cedo. E a verdade é que nós jogamos muito bem, não só com a estratégia do próprio jogo. Eu aprendi algo no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, que é o clima, que tem muita interferência no desgaste físico e energético dos jogadores. Tu tens que durar até o fim. E, muito sinceramente, acho que a nossa equipe durou mesmo até o fim.