Alison dos Santos faz melhor tempo na temporada e fica em 2º nos 400m com barreiras na Diamond League

Piu (D) foi segundo, com Rai Benjamin (C) em primeiro e Karsten Warholm (E) em terceiro.

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, conseguiu neste domingo (15) seu melhor tempo na temporada nos 400m com barreiras, com 46seg68, e ficou com a segunda colocação na etapa de Estocolmo da Diamond League. O vencedor da prova foi o estadunidense Rai Benjamin, com 46seg54, e o norueguês Karsten Warholm completou o pódio, com 47seg41.