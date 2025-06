"Pior versão" e "papelão": imprensa argentina repercute eliminação do Boca no Mundial de Clubes

Apagado no torneio, Cavani consola titular Merentiel.

A imprensa argentina não poupou críticas ao Boca Juniors após a campanha vexatória do clube no Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (24), só empatou em 1 a 1 com o Auckland City, e deixou a competição na primeira fase, sem sequer conquistar uma vitória.