Piastri exalta 'fim de semana excelente' e Norris celebra dobradinha da McLaren: 'Divertido'

A McLaren viveu mais um capítulo especial na temporada 2025 da Fórmula 1 com a dobradinha no GP da Espanha, liderada por Oscar Piastri, que não só venceu a corrida em Montmeló como ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Em tom sereno e confiante, o australiano destacou o desempenho coletivo e celebrou a recuperação após um fim de semana difícil em Mônaco.

"Um ótimo fim de semana no geral. O ritmo foi muito bom, de modo geral, conseguimos acelerar quando precisávamos. Estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos neste fim de semana. Não começamos bem nos treinos, mas depois conseguimos acertar tudo. É uma boa forma de dar a volta por cima depois de Mônaco. Um fim de semana excelente", avaliou Piastri, que soma agora 186 pontos na classificação, dez a mais que seu companheiro de equipe.

Além de destacar o acerto do carro e o desempenho da equipe, o líder do campeonato comentou a ousada estratégia de Max Verstappen, que apostou em três paradas para tentar vencer: "Foi um pouco surpreendente ver Max tentar a estratégia de três paradas, e quase funcionou para ele."

Vice-líder do campeonato, Lando Norris reconheceu a superioridade do companheiro. "Oscar fez uma corrida muito boa hoje. Eu não tinha exatamente o ritmo para alcançá-lo, mas demos o nosso melhor", disse o britânico, antes de completar: "Foi uma corrida muito divertida e terminar em primeiro e segundo é ainda melhor."

Com Piastri e Norris ocupando as duas primeiras posições da tabela, a McLaren confirma seu crescimento como principal força da temporada até aqui. Max Verstappen, com 137 pontos, vê a diferença para a liderança aumentar. A Fórmula 1 retorna entre os dias 13 e 15 de junho, com o GP do Canadá, décima etapa do campeonato.