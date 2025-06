Piastri diz que ele e Norris seguem liberados para disputas na pista após colisão no Canadá

Apesar da colisão no fim do GP do Canadá, na etapa passada da Fórmula 1, os pilotos da McLaren vão seguir liberados para novas disputas na pista, afirmou Oscar Piastri nesta quinta-feira. A batida fez Lando Norris abandonar a corrida, sem impedir o companheiro de chegar em quarto lugar e garantir a permanência na liderança do Mundial de Pilotos.

"O que aconteceu no Canadá não foi ideal, mas ainda estamos livres para correr, ainda lutando pelo campeonato", disse Piastri, um dia antes dos primeiros treinos do GP da Áustria, em Spielberg. "Vamos continuar correndo e garantir que não haja mais contato entre nós."

Piastri rebateu os rumores de o incidente poderia levar a uma revisão das "regras papaya" internas da McLaren para disputas entre seus pilotos. Ou ainda que a colisão poderia antecipar uma eventual decisão da equipe britânica em favorecer Piastri na disputa pelo título, em detrimento de Norris.

O australiano assegurou que as regras da equipe continuam "as mesmas de sempre". "A primeira regra, independentemente de estar escrita ou não, é que os dois carros da mesma equipe não batam." O episódio no Canadá foi encerrado internamente com um pedido de desculpas de Norris.

Piastri indicou que o clima interno continua bom. "Embora no final das contas só possa ser um de nós (o campeão), acho que a situação tem que mudar drasticamente para começarmos a ter essas conversas, e elas estão muito distantes no momento. No momento, tudo o que posso pedir é uma chance justa de tentar ganhar o campeonato, e é isso que eu quero também. Então, não, não estou disposto a entrar nessas conversas de forma alguma."