Peru x Equador: horário, onde assistir ao vivo e escalações da partida pelas Eliminatórias

Peru e Equador se enfrentam nesta terça-feira (10), às 22h30min, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas . O jogo será no Estádio Nacional de Lima, em Buenos Aires, que deve receber cerca de 40 mil pessoas.

Os peruanos ainda sonham em se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas estão na penúltima posição. O Equador é o vice-líder, e estará classificado matematicamente para o Mundial caso vença.

Escalações para Peru x Equador

Arbitragem para Peru x Equador

Como chegam Peru e Equador

Peru

O Peru tem 11 pontos até agora nas Eliminatórias. E, para chegar à Copa do Mundo em 2026, terá de vencer os três jogos que faltam. Há empolgação no país após segurar 0 a 0 com a Colômbia em Barranquilla na rodada passada.