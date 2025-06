"Pensei em desistir": Wendell Souza transforma luta interna em ouro na Maratona de Porto Alegre

A 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre , na manhã deste domingo (8) , coroou o brasileiro Wendell Souza, do Mato Grosso, como seu grande campeão, em uma virada sobre os adversários africanos nos últimos quilômetros.

No entanto, foi após cruzar a linha de chegada que Wendell revelou a verdadeira batalha que enfrentou durante a prova, em uma entrevista carregada de sinceridade.

Ao ser questionado sobre seus sentimentos após a vitória, Wendell Souza, ainda exausto, mas com o brilho da conquista nos olhos, abriu o coração.

Mas a virada veio no trecho final da prova.

— No decorrer do quilômetro 32, 35, 37 eu comecei a acreditar que atingiria os minutos, seria o quinto, depois o quarto. Aí eu comecei a acreditar, comecei a acreditar — explicou, detalhando sua escalada.

— Nos últimos mil metros, eu falei, e ssa galera aqui me surpreendeu muito, e eu só ouvi os gritos da plateia . Aí falei, vou só seguir a partir do coração. E graças a Deus deu certo — disse Wendell.

Bicampeã do Quênia

No feminino, as ruas da Capital foram dominadas pela queniana Vivian Kiplagati, que terminou como líder entre as mulheres da competição pela segunda vez seguida, neste domingo (8).