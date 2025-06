Pelo grupo do Flamengo, Chelsea goleia Espérance e enfrentará o Benfica nas oitavas de final

Delap (E) e Adarabioyo marcaram, e os ingleses garantiram a segunda colocação do Grupo D. FRANCK FIFE / AFP

Sem dificuldades, o Chelsea confirmou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (24), a equipe inglesa superou o Espérance, da Tunísia, por 3 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Os dois primeiros gols foram marcados nos minutos finais da primeira etapa. Primeiro, Adarabioyo fez de cabeça. Poucos minutos depois, Delap ampliou a vantagem. Nos acréscimos da segunda etapa, George fechou o placar.

O Chelsea garantiu a segunda colocação do Grupo D e volta a campo pela competição neste sábado (28), às 17h, para enfrentar o Benfica, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

Vantagem inglesa no primeiro tempo

Na primeira etapa, o confronto entre as duas equipes foi tal qual era imaginado antes da bola rolar. O Chelsea com maior posse de bola e criando mais oportunidades de gol, enquanto o Espérance buscava explorar os contra-ataques.

Logo aos três minutos, Badiashile cabeceou para fora após cobrança de escanteio. Aos 20 minutos, o time voltou a ter boa chance. Malo Gusto cruzou, Dewsbury-Hall escorou de cabeça para Delap, que estava pronto para marcar. Contudo, Meriah interceptou e afastou.

Aos 35 minutos, Acheampong finalizou de fora área, e Ben Said espalmou meio estabanado. Sem muita firmeza, o goleiro foi o personagem negativo da equipe na primeira etapa.

Dez minutos depois, Enzo Fernández cobrou falta na intermediária. Adarabioyo subiu mais alto, cabeceou no canto e abriu o placar. Said não se mexeu e viu a bola morrer no fundo das redes.

Quatro minutos depois, novamente Enzo Fernández achou bom lançamento para Delap, que fintou o defensor, na área e finalizou no canto de Ben Said. Novamente, o arqueiro não se mexeu. Placar da primeira etapa: 2 a 0 para o Chelsea.

Sem novidades no segundo tempo

Na etapa final, o técnico Enzo Maresca aproveitou para dar rodagem ao elenco, enquanto o Chelsea administrava a vantagem. O Espérance, por sua vez, tinha dificuldades para reverter o cenário.

Com dois minutos, os tunisianos até criaram oportunidade. Contudo, Guenichi finalizou de fora da área, e a bola subiu muito. O Chelsea também teve chute de fora da área, com Enzo Fernández, quatro minutos depois. A conclusão também foi para fora.

Leia Mais Em dia de jogo do Flamengo, Orlando tem festa à brasileira e outros pontos que chamam atenção

Aos 12 minutos, Madueke fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Nkunku, na área. O francês finalizou por cima do gol.

O momento de maior destaque do segundo tempo ocorreu por volta dos 29 minutos. Andrey Santos, chutou de fora da área e viu a bola sair para escanteio. No desvio, a bola bateu no braço de Meriah. O juiz assinalou pênalti. Após checagem do VAR, ele entendeu que o toque não foi intencional e anulou a penalidade.

Nos acréscimos, Guiu ainda teve a chance para ampliar a vantagem, quando entrou cara a cara contra Ben Said. Neste lance, o goleiro defendeu a finalização.

No entanto, aos 51 minutos, Andrey Santos tocou para George, que chutou rasteiro de fora da área, no meio do gol. O goleiro do Espérance espalmou para dentro do gol, confirmando o terceiro gol do Chelsea. Placar final: 3 a 0 para os ingleses.

Leia Mais Confira os times já classificados às oitavas de final do Mundial de Clubes

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes — 3ª rodada do Grupo D — 24/6/2025

Espérance (0)

Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai e Ben Hamida; Mokwana (Derbali, INT), Ogbelu, Guenichi (Bouchniba, 27'/2°T) e Konaté (Tka, 38'/2°T); Yan Sasse (Jbeli, 38'/2°T) e Jabri (Rodrigo Rodrigues, 11'/2°T). Técnico: Maher Kanzari.

Chelsea (3)

Jörgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Malo Gusto (Sarr, 37'/2°T); Enzo Fernández (Andrey Santos, 23'/2°T), Lavia (Essugo, 14'/2°T), Dewsbury-Hall, Madueke (George, 23'/2°T) e Nkunku; Delap (Guiu, 14'/2°T). Técnico: Enzo Maresca.

GOLS: Adarabioyo, aos 45, e Delap, aos 47 minutos do segundo tempo; George, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Derbali e Ogbelu (E).

ARBITRAGEM: Yael Falcon, auxiliado por Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (trio da Argentina). VAR: Nicolas Gallo (Colômbia).