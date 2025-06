Pegula domina Swiatek na decisão de Bad Homburg e amplia jejum de ex-número 1 do mundo

Terceira do mundo, Jessica Pegula dominou a final do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, e venceu polonesa Iga Swiatek por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5) neste sábado, ampliando o jejum da ex-número 1 do mundo. Swiatek não é campeã desde o título de Roland Garros de 2024. Desde então a atual oitava do mundo disputou 16 torneios.