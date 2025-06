Pedro Severino, do Bragantino, deixa hospital após quase 100 dias de luta e superação

Severino é jogador do Bragantino.

Durante os dias de tratamento em Ribeirão Preto, Pedro contou com o apoio de uma equipe de saúde completa. Conforme o hospital, intensivistas liderados pelo Dr. Gil Teixeira, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e outras equipes multidisciplinares foram cruciais para sua recuperação.

A equipe médica responsável pelo atacante do Bragantino realizará uma coletiva de imprensa na quinta-feira (12), às 9h30min, para detalhar os procedimentos e os próximos passos no cuidado com o atleta.