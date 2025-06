"Passearam na Disney": veja cinco clubes que decepcionaram no Mundial de Clubes

Eliminação do Porto foi uma das mais inesperadas do torneio. Francois Nel / AFP

A fase de oitavas de final do Mundial de Clubes começa neste sábado (28). Com o fim da primeira fase, já é possível ver quem surpreendeu e quem decepcionou.

A conta das decepções fica, especialmente, com os europeus. Favoritos em seus grupos, pararam em clubes com menor investimento. Argentinos que tiveram grande presença da torcida nos estádios também apresentaram desempenho pífio.

Zero Hora escolheu as cinco decepções da primeira fase do Mundial de Clubes. Veja abaixo:

Porto

Os portugueses chegaram ao Mundial como favoritos a avançar no Grupo A, com Palmeiras e Inter Miami correndo por fora. No entanto, jogaram pouquíssimo futebol: empataram com Palmeiras e Al Ahly e perderam de virada para o Inter Miami, no jogo que praticamente definiu a eliminação. Na volta a Portugal, foram recebidos com protestos por parte da torcida.

Atlético de Madrid

Sorloth pouco contribuiu para o Atletico de Madrid. Stu Forster / AFP

Juntamente com o PSG, era o favorito a avançar no grupo da morte, que ainda tinha o Botafogo. Mas, especialmente na abertura, os espanhóis se arrastaram. E a postura apática custou caro: foi goleado pelo PSG por 4 a 0, e o saldo de gols quando as três equipes empataram em seis pontos pesou contra o Atleti.

Boca Juniors

Se recuperando de lesão, Cavani jogou apenas uma partida no torneio. FEDERICO PARRA / AFP

Os argentinos tiveram a grande mobilização nas arquibancadas neste Mundial de Clubes. O Boca jogou "de local" em todas as suas partidas, sempre com grande presença dos "xeneizes". Mas de nada adiantou: os argentinos somaram apenas dois pontos, sendo um no empate diante do semiprofissional Auckland City, sendo o único a tomar gol dos neozelandeses.

River Plate

Colidio não conseguiu ajudar River a avançar. JUAN MABROMATA / AFP

Outro argentino que ficou pelo caminho foi o River Plate. E em uma chave até mais tranquila na comparação com a do Boca. Tirando a grande força do grupo, a Inter de Milão, os demais adversários eram equilibrados. O empate com o Monterrey, no entanto, inviabilizou a classificação.

Salzburg

Com assistência de Vini Jr., Salzburg perdeu para o Real e foi eliminado. Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA