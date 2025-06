"Passe livre", 54 paradas e espera no sol: a experiência social de ir ao estádio de ônibus em Miami

Dois ônibus foram necessários para chegar ao estádio. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— O ônibus aqui é muito demorado —me disse outro dia a garçonete de um restaurante nas imediações do estádio Hard Rock, em Miami Gardens.

Neste sábado (28), resolvi experimentar. Para ir às entrevistas oficiais pré-jogo de Flamengo e Bayern, abri mão dos aplicativos e utilizei, pela primeira vez, o transporte público de Miami.

Spoiler: para percorrer o trajeto de 16 quilômetros do meu hotel, em North Miami, até o estádio Hard Rock, que normalmente dura 25 minutos de carro, levei uma hora e 23 minutos, mais do que o triplo do tempo.

A linha 79, sentido oeste, chegou muito rápido. Esperei apenas três minutos e ingressei no veiculo às 15h06min.

Vi que todos os passageiros que embarcaram comigo passaram uma espécie de "cartão TRI" deles em um leitor ótico localizado junto à motorista. Sem saber se daria certo, passei o meu cartão de débito corporativo mesmo. Não funcionou.

A máquina dizia que aceitava cartão, e um visor anunciava que a tarifa custava US$ 2,50. Porém, aparecia uma mensagem de erro.

— Vai — me disse a motorista, sinalizando para eu entrar.

Sim, ela preferiu que eu entrasse no ônibus de graça do que atrasasse o embarque dos demais. E assim ganhei "passe livre" no primeiro dos dois ônibus que tomaria rumo ao Hard Rock.

Neste primeiro trajeto, que teve 10 paradas e durou 13 minutos, o ônibus estava quase lotado. Quase todos os passageiros eram negros, sendo que vários estavam com crachás ou uniformes de empresas e voltavam para casa após o expediente. Havia ainda muitas famílias com crianças pequenas passeando no sábado ensolarado.

Três paradas depois de eu embarcar, ingressou no veículo um sujeito que começou a discutir com a motorista. Ela disse a ele algo que não consegui entender, e o homem rebateu de forma agressiva:

— Você pensa que é a minha esposa? — exclamou o indivíduo, que, na sequência, ficou falando e gritando sozinho, contemplando os demais passageiros e exibindo os poucos dentes que tinha.

Chegou a hora de descer. Li que estava escrito na porta uma mensagem com os dizeres: "toque aqui para abrir". Toquei e nada. Espremi com a palma da mão e nada também

— Más fuerte — me orientou uma passageira, ao ver a minha dificuldade, dando um verdadeiro tapa na porta e gritando para a motorista:

— Abre la puerta.

Automaticamente a porta se abriu.

Desci e caminhei por 50 metros até a próxima parada, onde tomaria a linha 27 no sentindo norte, rumo a Miami Gardens, cidade da periferia do condado de Miami onde está localizado o Hard Rock. Eram 15h19min, e o termômetro marcava 87° Fahrenheit, ou 30,6°C.

O segundo ônibus custou a chegar. Foram 21 minutos de espera debaixo de um sol escaldante até embarcar no próximo veículo.

Desta vez, tentei pagar em dinheiro. Ao lado do leitor do cartão, havia um local para se depositar notas e moedas. Porém, a máquina custou a aceitar as cédulas do homem que embarcou logo antes de mim, atrasando em dois minutos o embarque. E, quando chegou a minha vez, a máquina também rejeitou as minhas cédulas.

— Vai — disse o motorista, novamente me orientando a passar adiante e também mais preocupado em não atrasar a viagem do que em receber os meus US$ 2,50.

Sim, ganhei um segundo "passe livre".

Pesquisei no celular. Eram 44 paradas até o estádio Hard Rock, com uma previsão de mais 50 minutos de viagem.

Ao longo do trajeto em direção a Miami Gardens, me chamou atenção a quantidade de lojas de carros e caminhões usados, lojas de autopeças, funerárias, casas de penhores e pequenas "casas de seguros", especializadas em seguros para pessoas de baixa renda.

Desta vez, o ônibus estava com pouca gente e totalmente silencioso. Após 30 minutos de viagem, notei que havia no veículo um letreiro digital sinalizando que a próxima parada seria a rua 131. Fiquei preocupado, pois eu precisaria descer na rua 199. Será que eu ainda estava assim tão longe? Depois, percebi que o visor estava congelado na rua 131 a viagem inteira.

Eram 16h13min quando avistei o estádio. Até ali, quase todas as pessoas que ingressavam no ônibus e que circulavam pelas ruas da cidade eram negras, um retrato étnico de Miami Gardens, considerada uma das maiores comunidades afro-americanas da Flórida e marcada por um triste histórico de segregação racial no século 20, até nomes como Martin Luther King, Rosa Parks e John Lewis lutarem pelos diretos civis e pela dignidade do povo preto dos Estados Unidos nos anos 1950 e 1960.

Mesmo com o estádio no horizonte, o ônibus fez algumas curvas e só parou na estação da rua 199 às 16h22min. Desci e precisei ainda caminhar sete minutos debaixo do sol da Flórida até chegar ao portão 4 do estádio Hard Rock, às 16h29min, totalizando uma hora e 23 minutos de deslocamento.

Importante pontuar que os ônibus em Miami são climatizados e não deixam a desejar no quesito conforto. O problema é a demora.