Paraguai vence Uruguai (2-0) e fica mais perto da Copa do Mundo de 2026

O Paraguai derrotou o Uruguai por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (5), em Assunção, e ficou mais perto da classificação para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Com um gol de cabeça de Matías Galarza logo aos 13 minutos e outro de Julio Enciso de pênalti já na reta final (81'), a seleção comandada pelo técnico Gustavo Alfaro garantiu uma vitória decisiva que a deixou em segundo lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas e a um passo de retornar a uma Copa do Mundo após 15 anos de ausência, desde o Mundial da África do Sul de 2010.