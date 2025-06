Papa ganha camisa oficial do Palmeiras e raquete de Bia Haddad como presentes do prefeito de SP

O papa Leão XIV aumentou sua coleção de uniformes de futebol. Depois de ter recebido uma camisa da seleção, de Cafu, e uma do Santos, do vice-presidente Geraldo Alckmin, o pontífice foi presenteado com uma das Palmeiras, dada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Em visita ao Vaticano, Nunes também presenteou o Papa com uma raquete da tenista paulistana Bia Haddad, atual número 21 do mundo. O líder da Igreja Católica revelou ser fã de tênis ainda no começo do seu papado. O primeiro atleta que ele recebeu foi o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

Em vídeo publicado por Nunes, ele aparece entregando a raquete ao Papa. Atrás dele, outra pessoa segura uma camisa verde. O Estadão confirmou com a prefeitura que se trata de uma camisa do Palmeiras, levada pela comitiva paulistana ao pontífice.

Dom Wilmar Santin, bispo da Prelazia de Itaituba, no Pará, já havia presenteado Leão XIV com uma camisa do Palmeiras. O gesto, porém, acabou gerando questionamentos sobre a autenticidade do presente. O uniforme entregue ao pontífice não tinha relação com nenhuma ação oficial do clube paulista.

O encontro de Nunes com o papa ocorreu nesta quarta-feira, em uma audiência solene no Vaticano, durante o Jubileu dos Bispos. Nunes também presenteou o pontífice com uma bandeira da cidade de São Paulo, um prato com imagens de locais icônicos da capital e de Nossa Senhora Aparecida.