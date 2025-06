Palmeiras x Botafogo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes: horário, onde assistir e escalações. Arte GZH

Vai ter duelo de gigantes brasileiros nos mata-matas do Mundial de Clubes. Palmeiras e Botafogo se enfrentam no sábado (28), às 13h, pelas oitavas de final da competição, no estádio Lincoln Field, na Filadélfia.

Os paulistas se classificaram na liderança do Grupo A, enquanto os cariocas ficaram na segunda posição do Grupo B. Quem passar vai pegar Chelsea ou Benfica nas quartas de final.

Prováveis escalações de Palmeiras x Botafogo

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira

Botafogo

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Savarino, Artu e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

Arbitragem

Ainda não foi divulgada.

Como chegam as equipes?

O Palmeiras teve uma boa primeira fase na competição. O time de Abel Ferreira venceu o Al Ahly e conseguiu segurar o empate com o Porto, um dos favoritos do grupo, e com o Inter Miami, de Messi e Suárez. Ao total, o Verdão somou cinco pontos, marcou quatro gols e levou dois.

Botafogo saiu vivo do que era considerado o grupo da morte. O time carioca protagonizou um dos grandes momentos da fase de grupos: a vitória sobre o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, por 1 a 0. No confronto com o Seattle Sounders também saiu vitorioso, mas perdeu para o Atlético de Madrid na última rodada.

Histórico

Palmeiras e Botafogo figuram entre os principais times brasileiros no últimos anos, disputando os principais títulos. São 108 jogos entre as equipes na história, sendo 40 vitórias dos paulistas, 33 dos cariocas e 35 empates.

Onde assistir a Palmeiras x Botafogo