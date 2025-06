Palmeiras x Botafogo no Mundial será apitado por francês eleito melhor árbitro do mundo em 2024

A Fifa definiu que François Letexier será o responsável por apitar o duelo entre Palmeiras e Botafogo, marcado para as 13 horas de sábado (horário de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial do Clubes. O francês de 36 anos foi eleito, em 2024, o melhor árbitro do mundo pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).