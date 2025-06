Palmeiras x Al Ahly: conheça a regra que interrompeu o jogo pelo Mundial de Clubes

Partida foi interrompida no segundo tempo. FRANCK FIFE / AFP

"Weather delay! A partida vai recomeçar o mais breve possível", este foi o aviso no telão do Metlife Stadium que interrompeu o jogo entre Palmeiras e Al Ahly, pelo Mundial de Clubes.

O termo "weather delay" (atraso por mau tempo, na tradução) se refere a qualquer situação em que um evento, atividade ou entrega é adiado ou cancelado por conta de condições climáticas adversas.

Nos Estados Unidos é bastante comum ver esse aviso em jogos da NFL (liga de futebol americano) e da MLB (liga de beisebol). Ambas permitem atrasos por mau tempo, porém, a decisão de suspender ou não uma partida é tomada com base na segurança dos jogadores e torcedores.

Chance de raios

A maior parte dos casos de "weather delay" é por conta de chance de raios. As interrupções são mais longas, porém, a decisão de suspensão do jogo depende dos oficiais responsáveis pelo evento.

A região de Miami, na Flórida, é uma das mais propícias a raios nos EUA. Na Costa do Golfo, que engloba os estados do Texas, da Louisiana e do Mississippi, também existe alta incidência de raios, especialmente durante tempestades.

O que aconteceu?

A parada ocorreu logo após o segundo gol do Palmeiras. O árbitro foi à beira do campo e parecia conferir o lance no VAR. Mas, na verdade, foi conversar com os técnicos. Em seguida, aos 16 minutos do segundo tempo, informou a paralisação.

Apareceu no telão do estádio Metlife uma orientação para todos os presentes se abrigarem, que foi prontamente atendida. O céu estava claro e não chovia, mas uma nuvem carregada cobria parte do estádio.

— Quem olha agora não imagina que tenha chuva próxima. Mas, obviamente, o Serviço Meteorológico do estádio tem recursos bem mais avançados pra averiguar a possibilidade de um raio cair no estádio ou não — relatou o repórter Rodrigo Oliveira, que esteve no estádio Metlife, à Rádio Gaúcha.

Como funciona o protocolo?

O protocolo de emergência em relação a condições meteorológicas adversas é lei nos Estados Unidos. Todos os eventos esportivos devem ter um centro de comando conectado ao Serviço Nacional de Meteorologia do governo americano. Se cai um raio numa distância de 13 quilômetros do estádio, o jogo precisa ser suspenso.

Os alertas são válidos por 30 minutos. Se não cair outro raio, a partida pode ser retomada.