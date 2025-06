Palmeiras vence o Botafogo na prorrogação e avança às quartas do Mundial de Clubes

Paulinho fez o único gol da partida, no primeiro tempo da prorrogação. FRANCK FIFE / AFP

Foi preciso mais do que os habituais 90 minutos para definir o vencedor do primeiro confronto entre brasileiros no Mundial de Clubes. Quebrando uma sequência de cinco jogos sem vencer o Botafogo, o Palmeiras fez 1 a 0 na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal, e garantiu vaga nas quartas de final da competição nos Estados Unidos.

Depois do tempo regulamentar com poucos momentos que deixaram os mais de 33 mil torcedores acordados no Lincoln Field, na Filadélfia, Paulinho, aos nove do primeiro tempo da prorrogação, marcou o gol solitário que deu a classificação para o time de Abel Ferreira.

Agora, os paulistas enfrentam o Chelsea. O duelo das quartas será na próxima sexta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), também na Filadélfia.

O jogo

O técnico Abel Ferreira optou por deixar Aníbal Moreno no banco de reservas após o argentino ter um edema na coxa. Assim, Emiliano Martínez foi o escolhido para começar a partida na Filadélfia. O menino Allan também ganhou a vaga de Raphael Veiga no time titular.

Pelo lado do time carioca, sem Gregore, suspenso, Renato Paiva optou por repetir o esquema com três volantes e colocou Danilo Barbosa ao lado de Allan e Marlon Freitas no meio. Cuiabano, especulado para começar, virou alternativa para o decorrer da partida.

A primeira chance do jogo saiu aos nove minutos. Piquerez apareceu pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Vitor Roque se esticou, sem alcançar a bola, que quase entrou direto no gol defendido por John.

Com a opção de um time mais forte no meio de campo, o Botafogo ganhou com a marcação dos volantes, mas sofreu para criar chances de assustar Weverton. Em determinado momento, a posse de bola carioca era de cerca de 37%. As transições ofensivas, forte do Botafogo, praticamente inexistiram durante a etapa inicial.

A primeira tentativa do Fogão foi aos 33 minutos. A bola foi lançada para Igor Jesus. O centroavante conseguiu segurar a marcação e o lance seguiu até o pé de Savarino. O venezuelano arriscou da entrada da área, mas o chute foi longe do gol.

Já nos acréscimos, Richard Ríos recebeu na ponta da área, soltou uma pancada e a bola passou muito perto do gol botafoguense.

Segundo tempo de domínio palmeirense

Os dois treinadores devem ter gostado do que viram nos primeiros 45 minutos. Tanto Palmeiras quanto o Botafogo retornaram com as mesmas equipes que começaram o jogo na Filadélfia.

E, com pouco mais de um minuto, o Palmeiras assustou. O Botafogo saiu jogando errado com o zagueiro Barboza. Estêvão se aproveitou do descuido e arriscou da entrada da área. A bola foi no canto e só não entrou no gol pois John espalmou para escanteio.

Artur tentou responder, mas levou bem menos perigo a Weverton. O camisa 7 botafoguense sambou na frente do marcador e tentou bater em curva. O arremate saiu fraco e foi direto nas mãos do goleiro adversário.

Já vendido ao Chelsea, Estêvão ficou no quase novamente. Agora de direita, o palmeirense parou de novo em John. No rebote, finalizou e marcou. No entanto, o árbitro François Letexier já havia assinalado impedimento.

O Palmeiras seguiu pressionando. Aos 14, Mauricio pegou rebote após soco na bola de John, finalizou de primeira, mas ela foi no meio do gol.

Os dois treinadores resolveram fazer suas primeiras trocas em um intervalo de dois minutos. Primeiro, Abel Ferreira promoveu as entradas de Paulinho e Luighi nas vagas de Estêvão e Vitor Roque. Depois, Renato Paiva tirou Alex Telles e Allan e colocou em campo Cuiabano e Montoro.

O bom goleiro sempre aparece nas horas decisivas. Um dos heróis do título do Botafogo na Libertadores, John salvou mais uma vez o time carioca. Maurício apareceu, livre, dentro da área e escorou de cabeça. Com apenas uma das mãos, o goleiro botafoguense mandou para escanteio.

Mais ofensivo, o Palmeiras tentou novamente. Aos 43 minutos, Richard Ríos acertou passe para Paulinho. O camisa 10 ajeitou o corpo e chutou. A bola, no entanto, subiu demais e foi pela linha de fundo.

Gol da vitória na prorrogação

Foi do pé direito do colombiano que saiu a primeira chance da prorrogação. Ríos ficou livre na entrada da área, ajeitou a bola e chutou de direita. John voou e fez a defesa, caindo com câimbras logo após.

Ele já tinha entrado e mudado o jogo na última rodada da fase de grupos e, nas oitavas de final, o roteiro foi o mesmo, quase como se fosse abençoado por Ademir da Guia. Aos nove, Paulinho recebeu pela direita, invadiu a área e, com talento e tranquilidade, tirou do goleiro John para fazer 1 a 0 para o Palmeiras.

O lance foi praticamente o último dele em campo. Convivendo com dores na canela desde o começo da temporada, Paulinho deixou o gramado antes mesmo do fim do primeiro tempo da prorrogação.

Sem criar muito durante os 100 minutos anteriores, o gol sofrido pareceu acordar o Botafogo. Igor Jesus e Cuiabano, quase que em sequência, tentaram, mas esbarraram em chutes travados pela defesa palmeirense.

O time carioca aproveitou que o Palmeiras recuou depois de marcar e foi para cima. Joaquín Correa fez fila, limpou a marcação na esquerda e cruzou para dentro da área. Atacante algum do Botafogo, no entanto, conseguiu tocar para dentro.

A pressão seguiu, quase que como um ataque contra defesa. Artur arriscou de fora e a bola passou raspando a trave de Weverton, assustando a torcida palmeirense.

Uma chance clara foi desperdiçada faltando cinco minutos para o fim da prorrogação. Montoro inverteu uma bola com muita precisão para Vitinho. O lateral-direito chapou e mandou na rede pelo lado de fora.

O que já estava sofrido, piorou. Gómez fez falta em Barboza no meio de campo e, como já tinha amarelo, foi expulso.

E se o time de Abel Ferreira sabe fazer algo é sofrer. Mesmo com um a menos e com Igor Jesus quase marcando nos acréscimos, a defesa do time paulista não vazou e conseguiu assegurar a vitória do Verdão por 1 a 0 e a primeira vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Mundial de Clubes – oitavas de final – 28/06/2025

Palmeiras (1)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Torres (Aníbal Moreno, INT P), Richard Ríos e Maurício (Facundo Torres, 39’/2ºT); Estêvão (Paulinho, 18’/2ºT) (Micael, 12’/1ºT P), Vitor Roque (Luighi, 18’/2ºT) e Allan (Mayke, 25’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo (0)

John; Vitinho, Jair Cunha (Kaio, 37’/2ºT), Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 20’/2º); Allan (Montoro, 20’/2º), Danilo Barbosa (Newton, 37’/2ºT) e Marlon Freitas (Arthur Cabral, 13’/2ºTP); Artur, Igor Jesus e Savarino (Joaquín Correa, 25’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.