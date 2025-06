Palmeiras vence o Al Ahly e fica mais perto das oitavas do Mundial de Clubes

O Palmeiras conquistou, na tarde desta quinta-feira (19), sua primeira vitória no Mundial de Clubes. O time paulista bateu o Al Ahly por 2 a 0, em partida que chegou a ser paralisada por conta de um alerta de tempestade no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Flaco López e Abou Ali, contra, garantiram o triunfo dos brasileiros.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira assume momentaneamente a liderança do Grupo A, com quatro pontos. A equipe encerra a fase inicial na próxima segunda-feira (23), às 22h, contra o Inter Miami.

Como foi o jogo

Em um início de jogo bem disputado, o Palmeiras contou com sua estrela para levar perigo ao Al Ahly. Aos 17 minutos, Estêvão fez boa jogada pela direita, invadiu a área e limpou a marcação. No momento de finalizar, porém, o atacante mandou raspando a trave de El Shenawy.

Mesmo que tentasse o domínio do jogo, o Palmeiras quase viu sua situação se complicar aos 37 minutos. Foi neste momento que Veiga deu um carrinho em Zizo. O árbitro entendeu que a falta foi mais violenta do que o normal e o advertiu com o cartão vermelho.

Para a sorte do Palmeiras, porém, o árbitro de vídeo chamou o inglês Anthony Taylor para a revisão. Ao rever as imagens, ele optou por mudar a cor do cartão: de vermelho para amarelo, permitindo que o Alviverde seguisse com 11 em campo.

Em um primeiro tempo em que encontrou dificuldades para vencer a marcação do Al Ahly, o Palmeiras teve de se contentar com o empate sem gols. Mas voltou com mudanças para buscar sua primeira vitória no Mundial de Clubes: Flaco López e Mauricio ganharam chance nas vagas de Vitor Roque e Raphael Veiga.

A partir de então, o time paulista não precisou de muito tempo para mexer no marcador. Logo aos três minutos, Aníbal Moreno alçou bola à área após cobrança de falta e, na tentativa de afastar, Abou Ali cabeceou contra a própria meta, deixando o Palmeiras em vantagem.

O Alviverde quase ampliou aos 10, quando Aníbal Moreno tentou encobrir El Shenawy, em cobrança de falta, e exigiu que o goleiro fizesse uma grande defesa com a ponta dos dedos. O segundo gol, porém, veio dos pés de quem saiu do banco de reservas motivado a resolver.

Aos 13 minutos, o Palmeiras partiu em contra-ataque rápido com Mauricio. O meia serviu Flaco López, que saiu cara a cara com o goleiro, e não titubeou: finalizou no cantinho e ampliou a vantagem alviverde.

Paralisação do jogo por alerta de tempestade

Logo na sequência, o duelo foi interrompido por conta da previsão de tempestades. Foram cerca de 40 minutos de paralisação antes de a partida ser retomada.

Mas nem esse tempo esfriou o time do Palmeiras. Logo que o confronto foi retomado, Facundo Torres e Flaco López tiveram boas oportunidades, só que finalizaram direto para fora.

O Ah Ahly, mesmo com muitas alterações, não conseguiu imprimir outro ritmo e apenas pôde observar o Palmeiras conquistar sua primeira vitória no Mundial de Clubes.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo A —19/06/2025

Palmeiras (2)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez, 21'/2ºT), Richard Ríos e Estêvão (Vanderlan, 30'/2ºT); Raphael Veiga (Mauricio, INT), Facundo Torres (Paulinho, 30'/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López, INT). Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly (0)

El Shenawy; Hany, Dari (Ramadan, 18'/2ºT), Yasser Ibrahim e Attiyat Allah; Attia, Fatthy (Afsha, 18'/2ºT), Ben Romdhane e Zizo; Trezeguet (Bencharki, 18'/2ºT) e Abou Ali (Gradisar, 18'/2ºT). Técnico: José Riveiro.

GOLS: Abou Ali (P), aos 3 minutos, e Flaco López (P), aos 10 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Raphael Veiga, Giay (P); Fatthy e Attiyat Allah (A)

ARBITRAGEM: Anthony Taylor, auxiliado por Gary Beswick e Adam Nunn (trio inglês). VAR: Ivan Bebek (croata).