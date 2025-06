Palmeiras vence Botafogo (1-0) na prorrogação e vai às quartas da Copa de Clubes

O Palmeiras avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes após vencer o Botafogo por 1 a 0 com um gol de Paulinho na prorrogação, neste sábado (28), num duelo brasileiro na Filadélfia.

O ex-atacante do Bayer Leverkusen, que se recuperou de uma lesão na tíbia direita, sobre a qual compartilhou poucos detalhes, foi o herói do time paulista na vitória sobre o atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Ele balançou a rede aos 100 minutos, numa jogada em que avançou entre dois marcadores e finalizou com um chute de pé esquerdo superando o goleiro John, um dos grandes nomes na partida disputada no Lincoln Financial Field.

Graças a esse gol do atacante que começou no banco de reservas, o Palmeiras vai brigar por uma vaga nas semifinais na sexta-feira, também na Filadélfia, contra o vencedor do confronto entre Benfica e Chelsea, que se enfrentam em Charlotte neste sábado, às 17h (horário de Brasília).

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez (cap), Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez - Allan (Mayke 71'), Richard Ríos, Mauricio (Facundo Torres 85'), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno 91'), Vitor Roque (Paulinho 64', Santos Silva 103'), Estêvão (Luighi 64'). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John - Vitinho, Jair (Kaio 84'), Alexander Barboza, Alex Telles (Cuiabano 66') - Allan (Álvaro Montoro 66'), Danilo (Newton 83'), Marlon Freitas (cap) (Arthur Cabral 103') - Artur, Igor Jesus, Jefferson Savarino (Joaquín Correa 71). Técnico: Renato Paiva.