Palmeiras renova com Allan até 2029 e treina bolas paradas antes do Mundial

O Palmeiras anunciou, neste sábado, a renovação do vínculo com o prata da casa Allan, 21 anos, até dezembro de 2029. O meia, que subiu nesta temporada da equipe sub-20, soma 20 jogos, dois gols e uma assistência na equipe profissional e tem sido cada vez mais acionado pelo técnico Abel Ferreira.

"Cheguei aqui com 14 anos, um menino cheio de sonhos, e é muito gratificante poder estar no profissional e agora realizar essa renovação. O grupo é muito acolhedor, todo mundo ajuda os que sobem da base, e estou muito feliz com o meu momento", comentou o camisa 40, que fez questão de agradecer aos pais e aos colegas mais experientes do elenco alviverde, especialmente a Raphael Veiga.