Palmeiras pressiona, para na defesa do Porto e empata em sua estreia do Mundial

A segunda rodada do Grupo A do Mundial ocorre na quinta-feira (19). O Palmeiras enfrenta o Al Ahly, às 13h . Na sequência, às 16h, o Porto encara Messi e o Inter Miami . Os quatro times somam um ponto .

Três grandes chances

O Palmeiras esteve a centímetros de ir para o intervalo em vantagem. Nos acréscimos, foram três chance de gol na mesma jogada. Os chutes de Estêvão e o do ex-colorado Mauricio encontraram o goleiro Cláudio Ramos . O segundo rebote caiu nos pés de Richard Ríos . Com Ramos deslocado, o volante arrematou, mas com uma faixa de gajos sobre a linha do gol apareceu um pé para afastar.

Instantes antes da tríplice oportunidade , Estevão viu seu chute esbarrar na defesa após jogada em velocidade. As oportunidades nos minutos finais foram uma tradução do maior volume de jogo palmeirense, muito como consequência na marcação apertada. O problema recaiu nas finalizações.

Os portugueses rondaram menos a área brasileira, mas foram mais verticais. Weverton apareceu três vezes . Logo no primeiro ataque da partida, saiu do gol para salvar chute de João Mário . Quando a sua defesa errou na saída de jogo, ressurgiu em arremate da revelação Rodrigo Mora , aos 13. Para fechar, aos 31, Samu passou por dois defensores, mas não ultrapassou o goleiro palmeirense.

Roteiro se repete

A dinâmica do segundo tempo foi um xerox do que se viveu nos 45 minutos iniciais. Logo no início, Weverton precisou trabalhar. Chute de Vieira no canto encontrou a mão do goleiro palmeirense. O Porto seguiu mais vertical.