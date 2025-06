Palmeiras faz treino-tático nos EUA para o Mundial e Maurício exalta adaptação

Abel Ferreira arma um Palmeiras bastante forte para a estreia no Mundial de Clubes dos Estados Unidos e aproveitou o segundo dia de atividades na Universidade da Carolina do Norte para aprimoramentos táticos. O time estreia contra o Porto, domingo, no Metlife Stadium, e o treinador espera por uma grande apresentação.

Ainda no aguardo de Estêvão, Gustavo Gómez, Richard Ríos, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, todos nas Eliminatórias Sul-Americanas, e Benedetti e Luighi, com a seleção sub-20, Abel Ferreira ensaiou jogadas de bolas paradas, trabalhos de circulação tática na fase ofensiva e uma atividade setorial de ataque e defesa.

Além dos portugueses, o Palmeiras ainda terá pela frente o egípcio Al-Ahly e o norte-americano Inter Miami, de Messi e Suárez. Ciente que cruza com grupo com os fortes Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, com o Botafogo correndo por fora por uma das duas vagas, a ordem no Palmeiras é avançar como líder da chave.