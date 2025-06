Palmeiras espera afiar a pontaria na Copa de Clubes diante do Al Ahly

O tempo de desperdício de gols chegou ao fim. Pelo menos esse é o lema que o Palmeiras espera colocar em prática nesta quinta-feira (19), na Copa do Mundo de Clubes, quando enfrentará o egípcio Al Ahly, que terá a ausência de seu jogador de maior destaque.

Em sua segunda partida no torneio, o time paulista quer evitar repetir os vários erros nas finalizações que o impediram de vencer o Porto, com quem acabou empatando em 0 a 0 no domingo, em East Rutherford, Nova Jersey, na estreia no equilibrado Grupo A.

Os jogadores comandados pelo técnico português Abel Ferreira retornarão ao Metlife Stadium às 13h (horário de Brasília), que será palco da grande final do renovado torneio da Fifa, após terem focado em aprimorar as conclusões das jogadas ao longo da semana.

Ninguém no Verdão, dono de um dos elencos mais caros das Américas, quer fazer o goleiro adversário brilhar novamente, muito menos neste momento em que a fase de grupos está prestes a entrar na reta final.

Após a partida contra os egípcios, o time alviverde fecha esta primeira fase na cidade do Inter Miami, de Lionel Messi, na próxima segunda-feira.

"Tivemos muitas oportunidades, mas não conseguimos marcar. Tem dias que é assim, a gente tenta, tenta e não consegue o gol", disse o atacante Paulinho após o empate com o Porto.

- Disparar, apontar... -

Reforço importante para a temporada, o ex-atacante do Bayer Leverkusen é um dos jogadores que Abel pode usar para chegar ao gol contra o Al Ahly, que na partida de abertura da Copa de Clubes, no sábado, em Miami, empatou em 0 a 0 com Messi e companhia.

Mas ele não é o único. A joia do futebol brasileiro Estêvão, de 18 anos, Vitor Roque, o uruguaio Facundo Torres e o argentino José Manuel "Flaco" López são outros trunfos à disposição do Palmeiras.

Estêvão, que se juntará ao Chelsea ao final do torneio, teve uma atuação excepcional na estreia. Ele foi o destaque de uma equipe que mostrou que pode se manter firme até mesmo contra os poderosos times europeus... desde que acerte a pontaria.

"Temos jogadores de alta qualidade; conhecemos nossas qualidades", garantiu o atacante. "Mostramos que podemos bater de frente com qualquer time".

- Despedida precoce -

A qualidade do elenco e a atuação contra o Porto parecem credenciais suficientes para que o Palmeiras entre em campo como favorito diante do Al Ahly que não conseguiu vencer um frágil Inter Miami.

E ainda mais depois que os 'Red Devils', clube mais bem sucedido do futebol africano, com 12 títulos da Liga dos Campeões do continente, perderam seu astro, Emam Ashour, na estreia.

O meio-campista de 27 anos, artilheiro do campeonato egípcio com nove gols, sofreu uma fratura na clavícula contra o time americano e está fora da Copa de Clubes.

A dúvida é se o Al Ahly conseguirá se recuperar desse duro golpe. "Estamos mais próximos do que há uma semana do time que queremos ser, mas ainda longe da ideia principal do jogo que gostaríamos de manter e à qual tentaremos ser fiéis", disse o técnico espanhol José Riveiro, que assumiu o comando da equipe para este torneio.

Se perderem para o time paulista, os egípcios jogarão pela vida na segunda-feira contra o Porto, também em East Rutherford.

- Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Richard Ríos, Felipe Anderson - Estêvão, Vitor Roque, Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Al Ahly: Mohamed Al-Shenawi - Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Achraf Dari, Ahmed Nabil Kouka - Ahmed Sayed, Magdy Kafsha, Marwan Attia - Hamdy Fathy, Mahmoud Hassan, Wessam Abou Ali. Técnico: José Riveiro.