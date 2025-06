Palmeiras empilha chances, para no goleiro do Porto e empata na estreia do Mundial

O Palmeiras não só competiu contra um europeu, o Porto, como foi superior ao rival. No entanto, na estreia do Mundial de Clubes, perdeu gols que não poderia pra quem tem a ambição de ir longe no inédito torneio organizado pela Fifa e empatou sem gols neste domingo, no Metlife Stadium, que recebeu 46 mil torcedores, a maioria deles palmeirenses.

O Palmeiras continua sua trajetória no Mundial contra o Al-Ahly, em duelo marcado para quinta-feira, 19, às 13h (de Brasília), de novo no Metlife Stadium. No mesmo dia, o Porto encara o Inter Miami em Atlanta.

Escolhas melhores e tranquilidade no momento de definir os lances poderiam ter assegurado a vitória ao Palmeiras em seu início no Mundial. O time de Abel Ferreira foi superior ao oponente português, especialmente no segundo tempo, mas perdeu as suas melhores chances, atrapalhado por Cláudio Ramos, goleiro reserva que substituiu o lesionado Diogo Costa.

Foi bom o primeiro tempo de Palmeiras x Porto, sobretudo os primeiros e últimos minutos, apesar de, ao mesmo tempo, ter sido faltosa a partida. Ambos jogaram e deixaram jogar e quem foi ao estádio - os palmeirenses eram clara maioria, atrás de um dos gols - viu um espetáculo interessante.

Armado num 3-5-2, o time de Abel Ferreira não esperou os portugueses. A postura foi agressiva, de modo que pressionou a saída de bola do rival e conseguiu boas alternativas dessa maneira.

O problema é que o pé não estava na forma, principalmente o de Estêvão, que deixou de marcar em duas oportunidades. Foram ao menos cinco boas oportunidades perdidas do time paulista na etapa inicial.

Os melhores lances começaram pelos pés de Piquerez, Maurício e Felipe Anderson. O Porto respondeu com o centroavante espanhol Samu e o jovem habilidoso Rodrigo Mora, português de 18 anos. Ambos deram trabalho para Giay, que viveu uma jornada ruim pelo lado direito.

Talvez o mais talentosos entre todos em campo, Estêvão tomou uma série de decisões erradas e atrapalhou Richard Ríos no primeiro de uma sequência de três chances que o Palmeiras empilhou no fim do primeiro tempo.

Tivesse mais calma, a equipe teria marcado em alguns dos três lances, dois deles, de Estêvão e Maurício, defendidos pelo goleiro Cláudio Ramos, e o outro salvo em cima da linha pela zaga após chute de Ríos. Piquerez ainda cobrou falta que passou perto da trave.

A produção ofensiva das equipes caiu no início do segundo tempo, em parte por culpa do juiz. O hondurenho Said Martinez não deixou a partida fluir ao apitar faltas em uma série de lances em que nada havia acontecido.

Irritado à beira do gramado e amarelado pelo árbitro, Abel viu ser necessário fazer o time aumentar o repertório. A alternativa foi usar o banco.

Paulinho, Raphael Veiga, Allan e Flaco López foram acionados. Juntos, deram mais ritmo à equipe, que apertou e deixou o Porto nas cordas nos dez minutos finais. Allan parou em Cláudio Ramos, Flaco quase fez de cabeça e Murilo cabeceou no pé da trave. Taticamente, fisicamente e tecnicamente o Palmeiras foi melhor. Insistiram muito os palmeirenses, mas a rede não balançou no Metlife.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 X 0 PORTO

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson (Paulinho); Maurício (Raphael Veiga), Estêvão (Allan) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

PORTO: Cláudio Ramos; Martim, Zé Pedro e Marcano; João Mario (Nehuén Pérez), Varela, Fábio Vieira e Francisco Moura; Rodrigo Mora (Eustáquio), Samu e Gabri Veiga (Pepê). Técnico: Martín Anselmi.

CARTÕES AMARELOS: Felipe Anderson, Martim, Gustavo Gómez, Abel Ferreira, Nehuén Pérez.

ÁRBITRO: Said Martinez (Honduras).

PÚBLICO: 46.275 torcedores.

RENDA: Não disponível.