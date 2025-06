Palmeiras embarca para o Mundial de Clubes nos Unidos em voo fretado com lista de 21 atletas

Depois de finalizar sua preparação no Brasil, o Palmeiras embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos a fim de participar do Mundial de Clubes da Fifa. Para o torneio, o técnico Abel Ferreira vai dispor de uma lista de 21 atletas.

A delegação tem chegada prevista para o fim da noite em Greensboro, na Carolina do Norte. Este foi o local determinado pela comissão técnica palmeirense para ser a sua sede para a disputa do Mundial. No voo vão também equipamentos de fisioterapia, fisiologia, remédios e material de trabalho para a comissão técnica.