Palmeiras e Chelsea já se enfrentaram em Mundial; relembre como foi

Palmeiras e Chelsea decidirão, na próxima sexta-feira (4), às 22h, uma das quartas de final do Mundial de Clubes. Esta não será, porém, a primeira vez que as equipes se encontram pela competição.

Em 2022, quando o Mundial era realizado com outra fórmula, o Chelsea venceu por 2 a 1 no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, e levou a taça. A conquista veio na prorrogação.

Lukaku havia aberto o placar em cabeceio no início do segundo tempo e Raphael Veiga empatado poucos minutos depois em pênalti cometido por Thiago Silva. No segundo tempo da prorrogação, foi Luan quem colocou a mão na bola dentro da área. No segundo pênalti do jogo, Havertz colocou o Chelsea em vantagem e garantiu a conquista.