Palmeiras define estratégia para parar Lionel Messi: "Será um desafio"

Messi com as cores do Inter Miami. ALEX GRIMM / Getty Images via AFP

O Palmeiras já definiu uma estratégia para neutralizar Lionel Messi, na partida contra o Inter Miami, nesta segunda (23), em Miami Gardens, que vale a classificação para as oitavas de final.

Muito mais do que uma marcação individual ou especial, a ordem é evitar que a bola chegue aos pés do argentino.

— Temos que olhar isso como uma oportunidade, um desafio. O Messi é uma das maiores figuras da história do futebol. O ideal é que os jogadores do Miami não lhe passem a bola — resumiu o técnico Abel Ferreira, na coletiva pré-jogo.

Messi ou CR7?

Perguntando sobre quem prefere entre Messi e Cristiano Ronaldo, o treinador não hesitou.

— Sou Cristiano Ronaldo. Um (Messi) tem o talento natural, o outro (Cristiano), tem como maior talento a preparação e o trabalho. Eu me vejo muito mais no que é o Cristiano Ronaldo. Mas não posso deixar de admirar toda a criatividade do Messi. Sorte a nossa que conseguimos desfrutar de ver os dois — completou.

"Não vai ser muito fácil"

Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha e à Zero Hora, na manhã desta segunda (23), na concentração do Palmeiras, em Fort Lauderdale, o auxiliar-técnico do Palmeiras, o gaúcho Andrey Lopes, garantiu que o time está preparado para marcar o lendário atacante argentino e também seu parceiro de ataque, o uruguaio Luis Suárez.

— Será um jogão. A expectativa é muito grande. Independentemente dessas duas feras, o Palmeiras está preparado sim. Estudamos os adversários como fizemos nos outros jogos e estamos prontos. A gente joga por um resultado positivo para classificar. E se tu souber essa fórmula de parar o Messi e o Suárez, me ajuda, porque não vai ser muito fácil, não (risos). Mas a gente está preparado, sim. O Palmeiras tem feito um bom Mundial, boas partidas, e vamos ver se conseguimos hoje (segunda) um bom jogo contra o Inter Miami para classificar — destacou Andrey.

O Palmeiras enfrenta o Inter Miami-EUA nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami Gardens, valendo a classificação para as oitavas de final do Mundial.