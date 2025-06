Palmeiras busca empate contra o Inter Miami e avança para enfrentar o Botafogo no Mundial de Clubes

Palmeiras e Inter Miami empataram em 2 a 2 nesta segunda (23). PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Palmeiras mostrou mais uma vez que só se rende no apito final. Após sair perdendo por 2 a 0 para o Inter Miami, nesta segunda-feira (23), com gols de Allende e Suárez, o clube paulista empatou no segundo tempo, com Paulinho e Mauricio, e avançou em primeiro lugar no Grupo A.

Com isso, o Verdão encara o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no sábado (28), às 13h. O Inter Miami enfrenta o PSG, no domingo (29), no mesmo horário.

Palmeiras abaixo na primeira etapa

Um primeiro tempo abaixo do que o Palmeiras apresentou nas duas partidas anteriores do torneio. Mesmo a primeira boa chance sendo do clube paulista, com um cabeceio de Gustavo Gómez, que parou em Ustari, a jogada de bola parada foi uma das poucas oportunidades na primeira etapa.

O Inter Miami também não assustou. No entanto, na única chance que teve, não desperdiçou. Em um contra-ataque, Suárez mostrou seu talento com um passe de peito para Allende percorrer metade do campo e deslocar Weverton para abrir o placar.

A jogada foi ainda pior para o Palmeiras, pois perdeu o zagueiro Murilo com lesão. O ex-Inter Bruno Fuchs entrou no seu lugar. A partir do gol adversário, o clube paulista não conseguiu se impor para empatar.

A principal chance foi uma finalização cruzada de Facundo Torres, que raspou a trave de Ustari.

Empate para assegurar o primeiro lugar

Abel Ferreira voltou para a segunda etapa sem Veiga e com Mauricio no meio. O time melhorou um pouco e começou a atuar com mais frequência no campo de ataque. O treinador não demorou para colocar Paulinho na sequência.

A mudança veio dois minutos depois do Inter Miami quase ampliar com Allende. Em novo contra-ataque, o argentino saiu na cara de Weverton, mas tirou demais do goleiro e a bola foi para fora.

Aos 19 minutos, Suárez mostrou mais uma vez que o talento não acaba, mesmo com o avanço da idade. O ex-Grêmio limpou três palmeirenses e finalizou na medida, sem chance de defesa: 2 a 0.

A partir do gol do Inter Miami, o Palmeiras se lançou ao ataque. Demorou a vir o resultado, mas ocorreu aos 35 minutos. Allan, que foi um dos que entraram, deu um belo passe para Paulinho descontar de bico.

Motivado pela torcida, o clube paulista foi em busca do empate. Mauricio teve uma boa oportunidade, que parou em Ustari. No entanto, na segunda chance que teve, ele não perdoou. Aproveitando sobra na área, de direita, Mauricio empatou para o Palmeiras.

No fim, Flaco López e Vitor Roque tiveram a chance da virada, mas pararam em Ustari.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 3ª rodada do Grupo A - 23/06/2025

Inter Miami (2)

Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón e Allen; Allende (Fafa, 30'/2ºT), Redondo (Rodriguez, 30'/2ºT), Busquets e Segovia (Jordi Alba, 20'/2ºT); Messi e Suárez (Cremaschi, 27'/2ºT). Técnico: Javier Mascherano

Palmeiras (2)

Weverton; Marcos Rocha (Allan, 22'/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs, 17'/1ºT) e Piquerez; Richard Ríos, Lucas Evangelista (Vitor Roque, 22'/2ºT) e Raphael Veiga (Mauricio, INT); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho, 8'/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

GOLS: Allende, aos 15 minutos do primeiro tempo; Luis Suárez, aos 19, e Paulinho, aos 35, e Mauricio, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Messi (I)

ARBITRAGEM: Szymon Marciniak, auxiliado por Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (trio polonês).