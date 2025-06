Palmeiras arranca empate contra Inter Miami (2-2) e vai enfrentar Botafogo nas oitavas

O Palmeiras reagiu no final e arrancou um empate em 2 a 2 contra o Inter Miami de Lionel Messi nesta segunda-feira (23) se classificando assim para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo A, à frente do time americano, que conseguiu o maior feito de sua curta história.

No Hard Rock Stadium, em Miami, o time da Flórida abriu 2 a 0 contra o favorito do duelo por meio de Tadeo Allende (16') e Luis Suárez (65') mas cedeu a vantagem para o time paulista, que empatou com Paulinho (80') e Mauricio (87').

"Estou feliz pelo sacrifício e trabalho duro da equipe, mas estamos saindo com um gosto amargo na boca porque tínhamos a vitória nas mãos para terminar em primeiro no grupo", lamentou Suárez.

Nas oitavas o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo num duelo brasileiro no sábado, às 13h (horário de Brasília), na Filadélfia. Já o Inter Miami terá pela frente seu ex-time, o Paris Saint-Germain, em Atlanta, no domingo às 13h.

No outro jogo do grupo A, Porto e Al Ahly empataram em 4 a 4 no estádio MetLife, em East Rutherford, e se despediram do torneio. O time português terminou em terceiro com 2 pontos e a equipe egípcia em quarto, com a mesma pontuação mas um saldo inferior.

- Allende abre o placar -

O Inter começou bem o jogo. Em torno de Sergio Busquets, a equipe tocava pacientemente em busca de seus atacantes.

Messi se mostrava muito ativo, se destacando entre as linhas e combinando jogadas na frente com Suárez e o ponta venezuelano Telasco Segovia.

Os brasileiros, por sua vez, buscavam velocidade em todas as jogadas. Não se detinham no meio-campo, preferindo avançar em velocidade pelas laterais aproveitando a velocidade de seus pontas - o jovem Estêvão e o uruguaio Facundo Torres - e do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez.

O plano gerava perigo, mas o Palmeiras não conseguia o último passe e os jogadores comandados por Javier Mascherano seguravam as investidas sem muita dificuldade.

Esse era o panorama do jogo quando Federico Redondo afastou uma bola da entrada da área e Luis Suárez a desviou com o peito, para Tadeo Allende.

O meia argentino, lançado do meio de campo, acelerou em direção ao gol adversário, e ninguém conseguiu acompanhá-lo, nem mesmo o zagueiro Murilo, que se machucou ao tentar alcançá-lo.

Allende venceu com frieza o goleiro Weverton e silenciou a grande torcida brasileira presente no Hard Rock Stadium.

- Suárez volta a ser Suárez -

O time americano vencia por 1 a 0, o que não era nenhuma surpresa, pelo futebol mostrado. O Palmeiras pressionava pouco, dando tempo para Busquets, Messi e Suárez se encontrarem.

O intervalo pouco mudou na dinâmica da partida. O Inter tinha a posse de bola, e Messi a recebia cada vez mais em zonas perigosas do campo.

Um chute rasteiro do argentino, bloqueado por Weverton, foi o primeiro aviso do Inter no segundo tempo.

E logo depois, Allende, confiante após o gol, poderia ter aumentado a vantagem, mas seu chute passou longe demais do goleiro brasileiro.

Suárez, rejuvenescido, estava em todos os lugares do campo, dando assistências e pedindo a bola.

Uma jogada brilhante sua levou a torcida ao delírio: ele recebeu a bola no meio do campo, se livrou de dois adversários e superou o goleiro Weverton com uma bomba indefensável de pé esquerdo.

- Reação do Palmeiras -

A vitória parecia que seria do time da casa, mas um gol finalmente acordou os brasileiros.

Pela primeira vez na partida, o Inter perdeu a posse de bola e aumentou as chances de gol no seu próprio campo.

Em uma delas, o meia Allan se viu com a bola na entrada da área e deu um belo passe para Paulinho na área.

O atacante, que havia substituído Facundo Torres, aproveitou o presente e superou Oscar Ustari.

A torcida brasileira foi à loucura, e o atime alviverde começou a castigar a defesa do Inter Miami repetidamente.

Em uma das últimas jogadas da partida, o meia Maurício aproveitou uma falha do zagueiro Maximiliano Falcón, que vinha fazendo uma grande partida, mas afastou mal a bola e Mauricio empatou o jogo com um chute certeiro de dentro da área.

Escalações:

Inter Miami: Oscar Ustari - Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen - Tadeo Allende (Fafà Picault 77'), Federico Redondo (Baltasar Rodríguez 77'), Sergio Busquets, Telasco Segovia (Jordi Alba 66') - Lionel Messi (cap), Luis Suárez (Benjamín Cremashi 73'). Técnico: Javier Mascherano.

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha (Allan 67'), Gustavo Gómez (cap), Murilo (Bruno Fuchs 18'), Joaquín Piquerez - Estêvão, Richard Ríos, Raphael Veiga (Maurício 46'), Lucas Evangelista (Vitor Roque 67'), Facundo Torres (Paulinho 55') - José Manuel López. Técnico: Abel Ferreira.