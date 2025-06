Pai e filho campeões mundiais? O sonho do gaúcho ex-Inter que virou líder no Flamengo

Léo Ortiz conversou com a reportagem na zona mista. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Protagonista na zaga do Flamengo, o gaúcho Léo Ortiz, 29 anos, tem um sonho: ser campeão mundial de clubes e igualar o feito do pai, o ex-pivô Luís Fernando Ortiz, que conquistou o mundo no futsal com a camisa do Inter, em 1997.

Se isso ocorrer, a família Ortiz se tornará a primeira da história a ostentar títulos mundiais de futebol tanto no campo quanto no salão

Leia Mais Dificuldade com temperatura e a maldição dos empates no Hard Rock

"Momento especial"

— É um momento muito especial. Meu pai está aqui, acompanhando de perto, e a gente fala muito sobre isso. Ele foi campeão mundial de futsal e agora existe a chance de sermos, juntos, os primeiros da família a conquistar mundiais em esportes diferentes — disse o zagueiro neste sábado (28), ao responder uma pergunta de Zero Hora na entrevista coletiva oficial de véspera do jogo contra o Bayern, marcado para o domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Pai

Ícone do futsal nos anos 90, o ex-pivô Ortiz, hoje com 61 anos, foi campeão mundial de seleções em 1992, pela Seleção Brasileira, e de clubes, pelo Inter, em 1997.

Léo Ortiz terá de parar Kane. Alexandra BEIER / AFP

Agora, o filho tenta repetir o feito pelo Flamengo, onde se tornou líder técnico da defesa, sendo chamado com frequência pela imprensa e pela torcida rubro-negrea de "o camisa 10 na zaga".

Missão difícil

Léo Ortiz disse ainda que conversou com o pai sobre a missão de marcar neste domingo o centroavante Harry Kane, que faz com rara qualidade nos gramados aquilo que o Ortiz mais velho executava com maestria nas quadras: gols.

— Falar sobre futebol europeu sempre foi comum entre nós. Marcar o Harry Kane, um dos melhores atacantes do mundo, é uma experiência incrível. Espero que a gente possa sair com a classificação — completou.

Trajetória

Revelado pelo Inter em 2017, Léo Ortiz não se firmou no Beira-Rio e, após passagens por Sport e Red Bull, despontou para o futebol nacional no Bragantino, atraindo o interesse do Flamengo, que o contratou em 2024 por 7 milhões de euros.

Na mesma entrevista, o zagueiro exaltou a performance apresentada pelo Flamengo até agora no Mundial de Clubes.

— Acho que a importância maior não é só a classificação às oitavas de final. O principal é mostrar a maneira como o Brasil vem evoluindo dentro do futebol e como a gente jogou, principalmente contra o Chelsea. A reação não foi só dos jornalistas, mas também dos treinadores e das equipes de fora, que começam a ver o nosso futebol, o futebol da América do Sul, de outra maneira — finalizou.

Fique ligado