Padel com Messi, passeios de barco, NBA e NFL: como é a vida de Luis Suárez em Miami

Suárez, Sofia Balbi (sua esposa), Antonela Roccuzzo (esposa de Messi) e Messi durante passeio de barco. Arquivo pessoal / Reprodução

Com o glamour norte-americano, Luis Suárez, 38 anos, replicou na Flórida parte do estilo de vida que cultivava no Rio Grande do Sul.

O uruguaio mora no luxuoso Bay Colony (conheça a região no mapa abaixo), condomínio fechado em Fort Lauderdale, a 15 minutos do CT do Inter Miami e às margens do Atlântico, onde tem como vizinho o amigo Lionel Messi, seu parceiro de padel, de passeios de barco e de jogos de basquete do Miami Heat.

Semelhanças

Estive em frente à casa de Suárez. Guardadas todas as proporções cabíveis, é impossível não lembrar da rotina que Suárez cultivava no Rio Grande do Sul, onde morava em Eldorado do Sul, às margens do Guaíba, também em um condomínio fechado, e à mesma distância do CT do Grêmio.

E onde também tinha como vizinho um amigo do mundo da bola que o ajudou na adaptação à Capital, no caso, o ex-volante do Grêmio, Lucas Leiva, seu ex-companheiro de Liverpool.

Lucas Leiva e Suárez jogaram juntos no Liverpool. PAUL ELLIS / AFP

Privacidade em Miami

Porém, em Miami, Suárez goza de uma privacidade que não tinha em Porto Alegre. Consegue andar na rua e ir a restaurantes, muitas vezes sem ser reconhecido.

— Aqui em Miami, não preciso me esconder. Posso fazer muitas coisas que não podia em outras cidades — disse Suárez em entrevista ao podcast americano La Mesa de los Galanes, em fevereiro de 2024.

Suárez e sua família em jogo do Miami Dolphins, equipe de futebol americano que disputa a NFL. Arquivo pessoal / Reprodução

Conversei com alguns moradores e trabalhadores vizinhos ao Bay Colony. Todos sabiam que Messi morava naquele condomínio, mas desconheciam sobre Suárez.

— O Suárez também mora ali? Só sabia do Messi — confessou um vizinho.

Mansão milionária

Dentro do Bay Colony, a casa de Suárez é quase uma ilha sobre o oceano. A mansão tem oito quartos, oito banheiros, uma área total de 660 metros quadrados e está avaliada em US$ 11,5 milhões (R$ 63 milhões). Fica localizada a 640 metros da casa de Messi, sendo que ambas têm acesso direto ao mar, facilitando os passeios de barco, um dos hobbies da dupla.

Entrada do condomínio no qual Suárez e Messi moram. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Outra atividade que os dois astros compartilham juntos é o padel. Conforme apurado por Zero Hora, os craques praticam a modalidade na casa do ex-atacante argentino Kun Aguero, que construiu uma quadra privada na sua propriedade na cidade de Hollywood, na região metropolitana de Miami.

Em 2024, logo que Luis Suárez chegou ao Inter Miami, os dois atletas praticavam padel no Padel Life & Soccer, clube situado em Hallandale, na região metropolitana de Miami. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Confraria do Barça

Aliás, Suárez e Messi fazem muitos programas juntos e em família. A "panela" conta ainda com os espanhois Jordi Alba e Busquets, que atuaram com a dupla no Barcelona.

— Eles saem muito em grupo, especialmente quando vão assistir a outros esportes. Vão muito assistir a jogos de basquete do Miami Heat. Suárez também já foi assistir aos jogos de tênis do Miami Open e ao Grande Prêmio de Miami Fórmula 1. Ele gosta muito de assistir a outros esportes — afirma Jaime Bernal, jornalista da Univison, emissora de Miami.

Questionado por Zero Hora sobre a relação com Luis Suárez, o lateral Jordi Alba exaltou a companhia do uruguaio neste final da carreira.

Jordi Alba falou sobre relação com Suárez e Messi. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— É um privilégio. Tive a sorte de compartilhar muitos anos com o Luis. Mesmo no fim das nossas carreiras, podermos viver isso juntos é muito bonito — disse o lateral espanhol, na zona mista do estádio Hard Rock, após o empate por 2 a 2 entre Palmeiras e Inter Miami.

Menos pressão

Em uma entrevista coletiva no dia 13 de junho, véspera da abertura do Mundial de Clubes, Luis Suárez, respondeu a uma pergunta de Zero Hora, e disse que aprendeu muito no Grêmio em 2023. Também afirmou que jogar no Tricolor foi "lindo e importante para a carreira".

Luis Suárez se despede de torcedores do Grêmio no portão 8 do Aeroporto Salgado Filho pouco antes de deixar Porto Alegre, em 8 de dezembro de 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na mesma entrevista, deixou claro que a transferência para Miami teve como objetivo "curtir" um pouco mais a vida com Messi e os antigos companheiros de Barcelona. Com menos pressão, mas sem deixar de jogar futebol.

— Quando surgiu essa possibilidade (de atuar no Inter Miami), começamos (ele e a família) a ver isso como uma espécie de prêmio por tudo o que vivemos na carreira. Agora, quero aproveitar esta grande oportunidade. Estou muito bem e curtindo com os amigos, porque o futebol continua sendo um esporte para se aproveitar. Sou muito competitivo dentro de campo, tenho um jeito peculiar de sempre querer vencer, mas sem deixar de aproveitar a companhia dos amigos — explicou.

Ensinamentos aos colegas

No vestiário do Inter Miami, os companheiros de Luis Suárez enaltecem a convivência e a chance de aprender com o uruguaio.

— O Luis é um cara muito legal. Conversa muito com os defensores. Ele nos dá muitas dicas sobre como marcar os atacantes adversários. É atacante, mas sabe pensar como um defensor. É um excelente companheiro de equipe para nós — relatou a Zero Hora o jovem lateral-esquerdo do Inter Miami, Noah Allen, 21 anos.

Noah Allen falou sobre convivência com Suárez. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Já o meia americano Benjamín Cremaschi, 20 anos, cita Suárez como um companheiro divertido.

— O Luis é muito engraçado. Está sempre fazendo piadas, tanto nos treinos quanto no vestiário. É uma ótima pessoa para se ter por perto — disse a Zero Hora.

Cremaschi elogiou parceria com Suárez. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Última dança em Miami

Ao lado dos amigos e desfrutando o estilo de vida que gosta, Luis Suárez está decidido a encerrar a carreira em Miami, lugar que escolheu para o seu último ato.

— O Inter Miami será meu último clube. Minha família já sabe disso. Ainda não tenho uma data, mas será a etapa final — garante o uruguaio.

Último tiro: Suárez afirmou que vai se aposentar no Inter Miami. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP