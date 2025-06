Pacers vencem o Thunder com propriedade e campeão da NBA será conhecido no jogo 7

Pascal Siakam levantou a torcida com enterrada. A.J. Mast / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Se existe um jogo perfeito no basquete, o Indiana Pacers chegou próximo dele na sexta partida da final da NBA contra o Oklahoma City Thunder. Jogando no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, nesta quinta-feira (19), os Pacers venceram por 108 a 91, levando a decisão do título para o sétimo e decisivo jogo.

A defesa de Indiana foi implacável, sem dar espaço para os principais jogadores de OKC. No ataque, ótimo aproveitamento na bola de três pontos, com 15/42 (35,7%) contra 8/30 (26,7%) do Thunder — a maior parte sendo convertida com o duelo decidido.

Tyrese Haliburton, que era dúvida por conta de lesão na panturrilha, jogou, com tempo limitado, e contribuiu com 14 pontos, sendo três bolas do perímetro.

Não houve nenhum grande pontuador, mas o coletivo dos Pacers se sobressaiu, com seis atletas marcando dois dígitos. Do outro lado, Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams tentaram, mas o restante da equipe não seguiu o ritmo. A dupla fez 21 e 16 pontos, respectivamente.

O sétimo jogo será no domingo (22), às 21h30min, em Oklahoma City. Quem vencer será coroado campeão da NBA pela primeira vez.

Implacáveis no primeiro tempo

O primeiro quarto foi vencido pelos Pacers por 28 a 25. No entanto, o início do Thunder foi melhor, com Jalen Williams marcando sete pontos. Após um pedido de tempo, Indiana entrou na partida e conseguiu bolas de três importantes.

Andrew Nembhard e Obi Toppin, vindo do banco, marcaram oito pontos cada. OKC cometeu cinco erros, enquanto os Pacers não tiveram nenhum nos primeiros 12 minutos.

No segundo quarto, T.J. McConnell foi o destaque. Além de oito pontos marcados, ele armou, roubou bolas e pegou rebotes valiosos para os Pacers aumentarem a vantagem.

Outro nome importante foi Aaron Nesmith, que acertou duas bolas de três em sequência e contribuiu para a corrida de 17 a 2 de Indiana durante quase seis minutos.

A reta final do quarto foi totalmente dos Pacers, que defenderam em alto nível e acertaram quase tudo que tentaram. Siakam apareceu com uma enterrada que levantou o ginásio e a euforia foi ainda maior quando ele acertou uma cesta de dois no estouro do cronômetro. Indiana foi para o vestiário com 64 a 42 no placar.

Dominância no segundo tempo

Parece que apenas uma equipe voltou do intervalo. A demora para os primeiros pontos no terceiro quarto passou dos dois minutos, mas os Pacers fizeram e aumentaram a vantagem para mais de 25 pontos. O Thunder errou tudo que tentou e só foi passar da marca dos 50 com metade dos 12 minutos corrida.

As tentativas de três pontos de OKC passavam longe de entrar, enquanto as dos Pacers caiam sem titubear. Nos minutos finais do terceiro quarto, Toppin acertou uma do perímetro. O Thunder perdeu sua chance, e Ben Sheppard chutou para três pontos no estouro do relógio e a bola caiu, abrindo 30 de vantagem.