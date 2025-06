Ousmane Dembélé é eleito pela Uefa o melhor jogador da Champions

O atacante francês Ousmane Dembélé, que venceu a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain no sábado, foi eleito pela Uefa o melhor jogador da temporada no principal torneio de clubes da Europa neste domingo (1º).

"Além dos seus oito gols, Dembélé assumiu um papel de liderança para o time parisiense, como vimos na final, onde ele trabalhou muito duro, pressionando desde o início", explicou o Grupo de Observadores Técnicos da Uefa, conforme citado no comunicado.

"Ele também criou dúvidas nos adversários jogo após jogo com seus movimentos inteligentes, recuando para dar superioridade ao seu time no meio de campo", acrescentou.

Dembélé foi o líder ofensivo do PSG no primeiro ano sem Kylian Mbappé. Ele marcou 33 gols e deu 15 assistências em todas as competições do PSG nesta temporada.

Este prêmio reforça as chances de Dembélé na disputa pela Bola de Ouro da France Football, o prêmio individual mais cobiçado do futebol, que será entregue no dia 22 de setembro em Paris.

"Eu daria a Bola de Ouro para Ousmane Dembélé, simplesmente por como ele defende. Isso é humildade, e eu sinceramente acredito que ele merece ganhar, não só pelos seus gols, mas também pela sua defesa", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, no sábado.

Dembélé, de 28 anos, que chegou ao PSG vindo do Barcelona em 2023, não marcou na final no sábado, apesar da vitória de sua equipe por 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

Em toda a Liga dos Campeões 2024-2025, ele marcou oito gols, ficando a cinco dos dois artilheiros do torneio: o brasileiro Raphinha (Barcelona) e o guineense Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), que marcaram 13 gols cada.

O compatriota francês Desiré Doué, que marcou dois gols pelo PSG na final contra a Inter e fará 20 anos na terça-feira, foi eleito o melhor jogador jovem da recém-concluída Liga dos Campeões.

Tanto Dembélé quanto Doué foram incluídos no All-Star XI da temporada da Liga dos Campeões, que também incluiu outros cinco jogadores do PSG: o goleiro Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e Vitinha.

Os únicos jogadores do time ideal que não são do PSG foram Alessandro Bastoni (Inter de Milão), Declan Rice (Arsenal) e dois do Barcelona, Lamine Yamal e Raphinha.