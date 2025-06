Os bastidores da festa do craque do Barcelona em Canoas

Raphinha, com a esposa Natalia, Ronald Araujo e Abigail Olivera.

Raphinha, craque do Barcelona e da Seleção, reuniu amigos para uma festa na noite deste domingo (15) em Canoas. Entre as presenças, Ronald Araujo, lateral do clube catalão e da seleção uruguaia. Os shows foram de Rodriguinho e Mr. Dan.