Os bastidores da eliminação do Flamengo e a "pulada de cerca" no estádio de Miami

Jorginho foi um dos poucos a atender a imprensa em Miami. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Após a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, os repórteres que cobrem o dia a dia do clube carioca criticaram muito a ausência do capitão Gerson nas entrevistas. É um lado negativo do novo sistema da Fifa, em que apenas três jogadores por time são selecionados para atender a imprensa em "cercadinhos" sem uma condição mínima de estrutura.

Fosse no sistema adotado em todas as Copas do Mundo desde 1994, todos os jogadores seriam obrigados a passar por um corredor, e Gerson, se não quisesse falar, teria que ao menos encarar os jornalistas de frente. Para muitos dos colegas, ficou a impressão de que o capitão se "escondeu".

Forram selecionados para falar o lateral Alex Sandro, o volante Jorginho e o atacante Wallace Yan. Para o último, um garoto de 20 anos sem protagonismo no jogo, poucos jornalistas fizeram perguntas.

Sistema imperial

Mesmo há duas semanas nos Estados Unidos, tenho dificuldades com as unidades de medidas. Ocorre que os americanos não adotam o sistema métrico, como a maioria dos países, e sim o imperial.

Aqui, os pesos são medidos em onças e libras, não em gramas ou quilos. Já as distâncias são polegadas, pés, jardas e milhas e não metros ou quilômetros. A gasolina, por sua vez, é medida não em litros, mas em galões.

Não ajuda muito para quem não é bom em fazer regras de três de cabeça como eu, mas aqui vai um pequeno guia:

1 polegada = 2,54 cm

1 pé = 30,48 cm

1 jarda = 91,44 cm

1 milha = 1,609 km

1 onça = 28,35 g

1 libra = 0,4536 kg

1 galão = 3,785 L

Portanto, se você está a 10 milhas de um lugar, você está na verdade há cerca de 16 quilômetros. Se você levanta 10 libras na academia do hotel, na verdade são 4,54kg. E por aí vai.

Porém, estou explicando tudo isso com uma calculadora na mão. No dia-a-dia, ainda não consegui me adaptar e ter uma mínima noção.

Pular a cerca?

Estavam deixando o estádio Hard Rock um brasileiro, um alemão e um inglês, quando viram que uma cerca cadeada com correntes bloqueava a passagem entre o portão da imprensa e a rua. Não, isso não é o início de uma piada.

Aconteceu comigo e com dois jornalistas estrangeiros quando tentávamos ir embora. Não havia segurança e nem indicação sobre qual caminho deveríamos seguir. Então, não hesitamos e pulamos a cerca. No sentido literal, é bom que se diga.

Comida boa e saudável por US$ 7

Loja de departamentos tem comida a peso saudável e acessível. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Aqui vai uma dica para quem quiser economizar nos jogos em Miami na Copa do Mundo 2026. Ao lado do estádio Hard Rock, tem uma loja de departamentos (Walmart), com comida a peso saudável e acessível (para os padrões americanos).

Um prato com arroz, feijão, frango e batata custou US$ 7,37. Em restaurantes convencionais, nenhum prato assim sai por menos de US$ 15.