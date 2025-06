Orlando Luz estreia com vitória nas duplas no Challenger de Lyon

Orlando (no fundo) e Zormann (na rede) já ganharam nove torneios juntos.

O gaúcho Orlando Luz e o paulista Marcelo Zormann estrearam com vitória no ATP Challenger de Lyon , na França. Nesta quarta-feira (11), eles venceram o belga Michael Geerts e o dinamarquês Johannes Ingildsen por 2 a 0 , parciais de 6/3 e 6/4 , em 1h18min de partida.

Cabeças de chave número 1, os brasileiros vão enfrentar na próxima rodada a parceria do francês Luca Sanchez e do japonês Seita Watanabe, que eliminaram os britânicos Tom Hands e James MacKinlay, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. A dupla vencedora estará nas semifinais.