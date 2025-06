Onze mortos na Índia em tumulto após chegada de equipe de críquete

"Ninguém esperava uma multidão tão grande. O estádio tem capacidade para 35.000 pessoas mas entre 200.000 e 300.000 vieram", declarou Siddaramaiah, o ministro-chefe do estado de Karnataka, no sul da Índia.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, durante uma congregação religiosa hindu.