Ons Jabeur é confirmada na disputa do SP Open em setembro

Jabeur já foi finalista de Grand Slam em três oportunidades. JULIEN DE ROSA / AFP

O SP Open confirmou nesta quarta-feira (18) a participação de Ons Jabeur, tunisiana e ex-número 2 do ranking, no campeonato que ocorrerá entre 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, na capital paulista.

A africana junta-se a Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins, Victoria Barros e Nauhany Silva na disputa do torneio de quadra rápida.

Jabeur foi finalista de Grand Slam em três oportunidades, sendo duas em Wimbledon (2022 e 2023) e outra no US Open (2022).

— Estou super animada para ir ao Brasil. Minhas lembranças do país são de quando fui jogar as Olimpíadas, mas espero criar muitas memórias novas e me conectar com a torcida. Espero poder contar com o carinho e o apoio de todos — disse Ons Jabeur.

Queridinha dos brasileiros

A tunisiana conta com um tênis vistoso e é uma das preferidas do público brasileiro no circuito. Ela é dona de cinco títulos de WTA, incluindo o WTA 1000 de Madri.

— A Ons estava na lista das nossas atletas preferidas para esse evento. Ela tem um jogo diferente, traz um aspecto para a quadra que combina muito com o Brasil, sem falar nas qualidades como tenista, tendo três finais de Grand Slam — disse Luiz Carvalho, Diretor do SP Open.