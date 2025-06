Onde assistir aos jogos da 12° rodada do Brasileirão

A 12ª rodada do Brasileirão começa nesta quinta (12). Alguns confrontos não ocorrerão nesta semana por conta do Mundial de Clubes. São eles: Fluminense x Ceará, Botafogo x Mirassol, Palmeiras x Juventude e Sport x Flamengo.

O Inter encara o Atlético-MG, na Arena do Galo. Com 11 pontos, o Colorado busca vitória para se afastar do Z-4: é 14° colocado, com 11 pontos.