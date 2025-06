Onde assistir ao Mundial de Clubes

JESSIE ALCHEH / AFP,GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Começa neste sábado (14) a primeira edição do novo Mundial de Clubes. A competição terá 32 times, divididos em oito grupos. Classificam-se para as oitavas os dois melhores de cada chave.

No Brasil, os torcedores poderão assistir os jogos na Rede Globo em TV aberta, no SporTV em TV fechada, na CazéTV e na DAZN, através do streaming.

A Globo exibirá todos os jogos envolvendo clubes brasileiros, além da partida de abertura e a final, independentemente da presença de equipes do país. A cobertura nas plataformas do grupo — como TV Globo e Sportv — também incluirá cerca de 50% das demais partidas do campeonato.

A CazéTV fechou parceria com a DAZN para transmitir 39 partidas no seu canal no YouTube, sendo todas com times brasileiros, além das semifinais e da decisão.